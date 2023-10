Alle 12 è scattata la chiusura straordinaria

1' DI LETTURA

Per “motivi di sicurezza” è stato evacuato e chiuso il museo del Louvre di Parigi. La direzione, intorno alle 12 di oggi, sabato 14 ottobre, ha chiuso il museo dopo che ha “ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali”.

La polizia, in questi minuti, ha circondato l’intero museo.