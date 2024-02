Parigi, tre passanti accoltellati: l’autore ha documenti italiani

Esclusa la pista terroristica

PARIGI (FRANCIA) – L’uomo arrestato per l’accoltellamento di questa mattina alla Gare de Lyon a Parigi è un 32enne di nazionalità maliana che ha presentato alle autorità, stando a fonti di polizia, documenti italiani. Lo pubblicato nei media francesi. In particolare il quotidiano Le Parisien parla di un permesso di soggiorno italiano. Una fonte della polizia ha invece dichiarato alla Afp che l’uomo arrestato “ha presentato alla polizia una patente italiana”.

Fonti della polizia hanno fatto sapere in mattinata che l’uomo di nazionalità maliana che ha accoltellato questa mattina 3 persone alla Gare de Lyon, a Parigi , “non ha gridato nulla durante l’azione” e che il suo profilo non è quello di un terrorista ma di uno “squilibrato” con “disturbi psichiatrici”. Secondo informazioni di Le Parisien, non sono emersi elementi di legame dell’uomo con gruppi terroristici e l’inchiesta non è affidata all’antiterrorismo ma alla polizia giudiziaria.