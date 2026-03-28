La svolta nelle indagini

PARMA- I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni, indagata per l’omicidio volontario del compagno convivente Critopher Gaston Ogando, 28enne, di origini dominicane, morto il 5 marzo in ospedale, a seguito di una profonda ferita d’arma da taglio subita il giorno prima.

La donna, interrogata, aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico. Ma le indagini dei carabinieri hanno smentito questa versione e il delitto è stato inquadrato come un atto scaturito da una improvvisa reazione violenta.