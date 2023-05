Partecipate, approvato con utile il bilancio di Multiservizi

La soddisfazione del presidente del Cda, Alessandro Corradi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Con un utile di quasi 125 mila euro, approvato il bilancio di Catania Multiservizi spa, la partecipata del Comune di Catania che si occupa di manutenzioni. L’Assemblea ordinaria si è riunita il 5 maggio scorso a Palazzo degli Elefanti e ha dato il via libera l’esercizio chiuso il 21 dicembre 2022.

Soddisfatto il presidente del cda, Alessandro Corradi. “Questo percorso virtuoso, così come rilevato dal Socio – fa sapere – pone le basi per programmare con ottimismo il futuro della Società; è necessario peró non abbassare la guardia, proseguendo nell’attività di razionalizzazione dei costi e di rilancio della Catania Multiservizi S.p.A., tenuto conto che, allo stato attuale, le priorità vitali per la Società sono due: l’incasso dei crediti vantati verso il Comune di Catania, risalenti al periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto, e la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio”.