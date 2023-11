Il nodo partecipate, Forza Italia: “Nessuno scontro con Fratelli d’Italia”

La nota del capogruppo Piermaria Capuana

CATANIA – Sulle partecipate di Catania nessuno scontro tra Forza Italia e Fratelli d’Italia: lo dice in una nota Piermaria Capuana, capogruppo di FI a Palazzo degli Elefanti. “Sulle partecipate la maggioranza è chiamata a una riflessione di ampio respiro”, scrive Capuana.

La nota di Forza Italia

“Da capogruppo di Forza Italia – si legge nel comunicato – ci tengo a respingere al mittente ogni ricostruzione tesa a dipingere uno scontro con gli alleati di FDI, a proposito del bando emanato pochi giorni fa dall’Amts. Tuttavia, se quanto evidenziato dai consiglieri Pellegrino e Miraglia è frutto di legittima attività ispettiva, vero è anche che i toni da loro utilizzati non sono consoni alle logiche di leale collaborazione fra alleati. Su questo ci confronteremo con fermezza al nostro interno, Forza Italia non può non essere elemento di armonia per la coalizione di centrodestra”.

“Forza Italia alleato serio”

“Sulle Partecipate, ad ogni modo – prosegue l’esponente azzurro – tutta la maggioranza è chiamata a una riflessione più di ampio respiro, a partire dalle esigenze dei catanesi e dalla necessità, per l’Amministrazione Trantino, di attuare i programmi concordati con gli elettori. Le Partecipate comunali, infatti, erogano servizi e operano in settori vitali per i cittadini. La circostanza di avere diverse governance a scadenza consiglia di assumere scelte il più possibile condivise con gli organi democraticamente eletti, facendo gioco di squadra. Forza Italia – conclude il capogruppo Capuana – rimane alleato serio, propositivo e leale, pilastro della maggioranza di centrodestra, a lavoro nell’interesse di Catania e dei catanesi”.