Partecipate, nominati i nuovi vertici dopo un lungo tira e molla

La premier Meloni: "Sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze"

1' DI LETTURA

“Le nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo. Ringrazio chi ha servito l’Italia con passione in queste aziende, auguro ai prossimi amministratori buon lavoro. Il loro compito è quello di ottenere risultati economici solidi e duraturi nell’interesse della Nazione che rappresentano in tutto il mondo”. Queste le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni.

I nuovi vertici delle big

Enel: Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza.

Eni: Claudio Descalzi resta amministratore delegato, alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana.

Leonardo: Roberto Cingolani è il nuovo amministratore delegato, Stefano Pontecorvo assume il ruolo di presidente.

Poste: Matteo Del Fante confermato amministrato delegato, presidente Silvia Rovere.

Le nomine arrivano dopo un braccio ferro nella maggioranza, con la Lega che ha provato a tenere il punto fino all’ultimo per un suo uomo all’Eni. Nel rimescolamento delle caselle al partito di via Bellerio sarebbe stata garantita alla fine anche la presidenza di Terna, che sarà formalizzata nelle prossime ore, con Igor de Biasio. E a sorpresa resterebbe fuori, almeno dalla partita delle 5 big, Stefano Donnarumma dopo un lungo tira e molla.