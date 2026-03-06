Partenariato tra pubblico e privato, Amg: approvato l’avviso pubblico

L'operazione ha un valore di 180 milioni di euro

PALERMO – Il Consiglio di amministrazione di AMG Energia ha approvato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune di Palermo, alla procedura di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzata alla riqualificazione globale delle infrastrutture e dei servizi energetici della città.

L’avviso

L’avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, ha l’obiettivo di sollecitare gli operatori economici privati, di rilievo nazionale e internazionale, a presentare proposte di partenariato per l’affidamento in concessione, tramite procedura di finanza di progetto, dei servizi di illuminazione pubblica e della rete semaforica di Palermo, degli impianti elettrici e termici (climatizzazione invernale ed estiva), antincendio e di sicurezza degli immobili del Comune nonché della fornitura del vettore energia (energia elettrica e gas naturale) per l’alimentazione degli impianti, includendo anche i lavori necessari per realizzare efficientamento.

AMG Energia continuerà a svolgere un ruolo di primo piano: adesso agirà come stazione appaltante delegata dal Comune per lo svolgimento della gara, nella successiva fase operativa continuerà a mantenere un ruolo centrale, svolgendo per conto del Comune le attività di verifica e monitoraggio sull’esecuzione dei servizi. Un punto cardine dell’operazione è la salvaguardia dei livelli occupazionali: l’avviso prevede l’obbligo per il concessionario di garantire stabilità lavorativa e valorizzazione del personale di AMG Energia.

L’avviso

L’operazione, che ha un valore complessivo stimato di circa 180 milioni di euro ed è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Comune di Palermo, conferma la piena sinergia tra l’amministrazione cittadina e AMG Energia con l’obiettivo di modernizzare e innovare infrastrutture di illuminazione, impianti tecnologici e servizi energetici della città. In un’ottica di valorizzazione della società partecipata oltre che di gestione efficiente.

Buona parte degli impianti di illuminazione della città, formati da circa 48 mila punti luce, hanno ormai superato la “vita tecnica utile” che, in base a normativa vigente e letteratura tecnica, è di trent’anni, e presentano, quindi, criticità e disservizi frequenti ma anche problemi come l’impossibilità di controllo da remoto e la mancanza di materiali di ricambio che, a causa del progresso tecnologico, non vengono più prodotti.

“Un punto di svolta”

“L’approvazione dell’avviso è un punto di svolta importante in termini di visione e gestione dei servizi energetici e degli impianti della città – afferma il sindaco, Roberto Lagalla – È il risultato di un percorso amministrativo rigoroso e, nello stesso tempo, lungimirante, che apre nuovi scenari di sviluppo e di crescita. La rotta è stata tracciata nel nuovo contratto di servizio di AMG Energia, approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale nel 2024, che prevede la possibilità del partenariato pubblico-privato, quindi il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e la giunta ha conferito mandati necessari e delega di committenza alla società. L’intera operazione è perfettamente integrata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune, dimostrando una pianificazione solida e coerente con le esigenze dell’ente”.

“Risultato del lavoro di squadra”

“Centriamo un risultato che è frutto del lavoro di squadra con l’amministrazione cittadina – dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma a nome del Cda – Il percorso è stato lungo e complesso: ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale, il sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici, quello al Bilancio e l’intera giu…