 Partinico, aggredito il giornalista Pino Maniaci: solidarietà dell'Ordine
Partinico, aggredito il giornalista Pino Maniaci: solidarietà dell’Ordine

La nota
PROVINCIA DI PALERMO
di
PALERMO – L’Ordine dei giornalisti di Sicilia “condanna fermamente il nuovo episodio di violenza nei confronti di un collega siciliano. Questa volta è toccato a Pino Maniaci essere aggredito fisicamente da un consigliere comunale di Partinico, fra l’altro proprio mentre stava realizzando un servizio per Telejato”.

“Casi del genere – si legge in una nota – dimostrano ancora una volta l’insofferenza di certa politica, e non soltanto, verso la nostra categoria. Situazioni che non possiamo più tollerare, anche perché svincolate da qualsiasi significato che non sia quello di mettere a tacere l’informazione libera”.

