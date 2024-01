Partinico, in tantissimi alla fiaccolata per Francesco Bacchi

Tra loro le mamme di Paolo La Rosa e Vincenzo Trovato

PALERMO – In tanti hanno preso parte alla fiaccolata per Francesco Bacchi, il giovane ucciso nei pressi della discoteca Medusa a Balestrate la notte tra sabato e domenica.

Parenti, amici e cittadini dei comuni del circondario si sono riuniti in piazza a Partinico per un momento di riflessione. A parlare dal palco le mamme delle ultime vittime delle risse scoppiate in zona.

La mamma di Paolo La Rosa il giovane ucciso davanti alla discoteca Millenium il 24 febbraio del 2020, la mamma di Vincenzo Trovato, il giovane di 22 anni ucciso davanti ad un lido di Balestrate il 12 agosto del 2022. Ha preso la parola anche la mamma di Francesco Bacchi che non ha avuto parole di perdono né per il giovane accusato di avere ucciso il figlio né per l’avvocato che lo assiste. Hanno preso la parola anche i sindaci di Partinico, Terrasini, Trappeto e Balestrate.

La tensione era tanta durante la manifestazione. Erano soprattutto i giovani amici di Francesco ad essere più arrabbiati per non avere potuto partecipare alla celebrazione del funerale che è stato ristretto ai soli parenti intimi della vittima. In tanti non hanno accettato la decisione del tribunale di concedere i domiciliari al giovane accusato dell’omicidio. Una scelta contestata anche dalla famiglia anche apertamente questa sera dal palco.