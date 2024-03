Partinico, Forza Italia fa proseliti: aderiscono Sollena e Noto

Il benvenuto del coordinatore provinciale Alongi

PARTINICO (PA) – Forza Italia a Partinico continua a crescere: a margine di un convegno dei giovani azzurri a Isola delle Femmine, nel Palermitano, il coordinatore provinciale del partito annuncia l’adesione del consigliere comunale Nino Sollena e di Marcello Noto. “Sollena è un professionista che opera nel mondo socio sanitario, infermiere presso il Policlinico di Palermo, eletto alle scorse comunali con la lista ‘autonomi e partite iva’. Insieme a lui aderisce anche l’amico Marcello Noto, responsabile dell’area sanitaria della direzione infermieristica del Policlinico di Palermo, docente a contratto Unipa, già per due mandati senatore accademico dell’Università di Palermo e dirigente sindacale dello Snals”.

“Entrambi alle scorse Comunali di Partinico hanno lavorato alla costruzione della lista ‘autonomi e partite iva’ – continua Alongi -. La loro adesione darà un forte contributo sia sui temi che guardano al mondo socio-sanitario, sia alle istanze delle piccole e medie imprese e delle partite iva, anche in vista delle prossime Europee. La loro scelta è dettata dalla volontà di costruire con Forza Italia un partito moderato, liberale e riformista”.

“Abbiamo deciso di aderire a Forza Italia per costruire insieme al coordinatore Alongi e al coordinatore regionale Marcello Caruso un partito aperto e inclusivo che guarda prioritariamente alla politica del fare – dicono Sollena e Noto -. Guardiamo con grande entusiasmo all’azione politica che in questi primi 30 mesi ha messo in campo il presidente della Regione Renato Schifani”.

Il capogruppo Fi Margherita Salvia commenta: “Siamo ben felici di accogliere tra le file del nostro partito il consigliere Antonino Sollena, professionista esemplare e uomo di grandi capacità che certamente contribuirà all’ulteriore crescita del nostro gruppo consiliare”.