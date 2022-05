In pochi giorno doppio furto di cavi di rame: indagini in corso

A lanciare l'allarme e fare scoprire il furto sono stati i residenti rimasti senza corrente

PARTINICO (PA) – Nuovo furto di cavi elettrici e nuovi disagi in contrada Piano del Re a Partinico, in provincia di Palermo. Appena cinque giorni fa nella stessa zona erano stati portati via centinaia di cavi di rame lasciando la zona senza energia elettrica per ore. Adesso nel cuore della notte sono stati portati via 60 metri di cavi dell’alta tensione. Indagano i carabinieri. Anche in questo caso a lanciare l’allarme e fare scoprire il furto sono stati i residenti rimasti senza corrente.