Partinico, incendio in una lavanderia: un intossicato

Si stanno accertando le cause del rogo provocato da un corto circuito, o dal surriscaldamento di una delle macchine

1' DI LETTURA

PARTINICO – Un uomo rimasto intossicato a causa dell’esalazione dei fumi di un incendio che è divampato in una lavanderia a Partinico (Palermo) in piazza Umberto I. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno dall’attività commerciale Pulilampo. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Dal locale si è sprigionata una fumata nera. Sono intervenuti i sanitari del 118 intervenuta che ha soccorso un dipendente dell’attività rimasto intossicato. Si stanno accertando le cause del rogo provocato da un corto circuito, o dal surriscaldamento di una delle macchine che era in esercizio in quel momento. Sono intervenuti anche i carabinieri.