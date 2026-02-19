 Partinico, rapina a una coppia e tentata violenza sessuale: 4 arresti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Partinico, rapina a una coppia e tentata violenza sessuale: 4 arresti

L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

PARTINICO – Rapina a una coppia di fidanzati e tentata violenza sessuale, scattano quattro arresti a Partinico. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Borgetto e della compagnia di Partinico.

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di quattro partinicesi, tre uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e una 20enne, accusati, a vario titolo, di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale.

Secondo l’accusa avrebbero rapinato una coppia di fidanzati lo scorso 30 novembre dopo averli speronati con un’auto e inseguiti per le strade di Partinico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i quattro, uno dei quali armato di coltello, hanno costretto la coppia a scendere dalla vettura e l’avrebbero aggredita: la 20enne avrebbe colpito la ragazza, mentre i tre uomini si sarebbero scagliati contro il giovane, ferendolo con alcuni fendenti e lo hanno minacciato di morte, rubandogli 200 euro. Uno dei quarto avrebbe tentato di violentare la giovane che è riuscita ad opporsi.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI