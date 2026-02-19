Partinico, rapina a una coppia e tentata violenza sessuale: 4 arresti

L'operazione dei carabinieri

PARTINICO – Rapina a una coppia di fidanzati e tentata violenza sessuale, scattano quattro arresti a Partinico. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Borgetto e della compagnia di Partinico.

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di quattro partinicesi, tre uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e una 20enne, accusati, a vario titolo, di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale.

Secondo l’accusa avrebbero rapinato una coppia di fidanzati lo scorso 30 novembre dopo averli speronati con un’auto e inseguiti per le strade di Partinico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i quattro, uno dei quali armato di coltello, hanno costretto la coppia a scendere dalla vettura e l’avrebbero aggredita: la 20enne avrebbe colpito la ragazza, mentre i tre uomini si sarebbero scagliati contro il giovane, ferendolo con alcuni fendenti e lo hanno minacciato di morte, rubandogli 200 euro. Uno dei quarto avrebbe tentato di violentare la giovane che è riuscita ad opporsi.