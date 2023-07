Partinico, Tamajo (FI): “Al fianco di Tajani e Schifani”

Gli azzurri siciliani a convegno in quel di Partinico

1' DI LETTURA

PARTINICO (PA) – “Nessuna passerella da parte di Tajani oggi a Palermo e in provincia. Il ministro è qui per ascoltare il territorio”. Queste le parole dell’assessore alla attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, durante il convegno di Forza Italia che si sta svolgendo a Partinico presso la Real Cantina Borbonica.

“La presenza oggi di numerosi sostenitori è la prova evidente che siamo al fianco del ministro Tajani per portare avanti un progetto politico moderato e inclusivo all’interno della famiglia di Forza Italia. I cittadini e i territori, hanno bisogno di una classe politica, presente e pragmatica. Noi in questo progetto faremo la nostra parte al fianco del governatore Schifani e del ministro Tajani”.

Il leader di Forza Italia risponde

Tajani, via Twitter, sottolinea il motivo della sua visita in Sicilia. “A Palermo per ringraziare la Forestale, il Dipartimento della Protezione Civile, i Vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine per il lavoro svolto nel contrasto agli incendi e per salvato aver vite umane. Il governo continuerà a garantire ogni sforzo a sostegno della Sicilia e delle squadre anti-incendio”.

Proroga scadenze fiscali

Soddisfazione in giunta regionale. “L’annuncio del governo nazionale di voler lavorare a una proroga delle scadenze fiscali nei territori colpiti dalle calamità naturali dei giorni scorsi è un’importante manifestazione di vicinanza dell ‘esecutivo di Roma nei confronti dei cittadini che hanno subito gravi danneggiamenti anche in Sicilia”. Lo dicono il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone.

“Un segnale di attenzione che auspicavamo dopo aver raccolto l’appello del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dei giorni scorsi”.