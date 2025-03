Il paese in ansia. Elicotteri e droni in azione

PARTINICO (PALERMO) – Sono giorni di apprensione a Partinico, per la scomparsa di un uomo di cui si sono perse le tracce da sabato 15 marzo. Si tratta di Moustaquim Bouchaib, 83enne di origini marocchine, ma residente da molto tempo nel grosso centro del Palermitano, dove in tantissimi lo conoscono.

Il sindaco ha attivato il Coc

Le ricerche sono partite subito, ma sono ancora senza esito e il sindaco Pietro Rao, oltre a lanciare un appello chiedendo alla cittadinanza di segnalare eventuali avvistamenti, ha anche attivato il Coc. Il Centro operativo comunale si occupa della direzione e del coordinamento di tutte le attività di ricerca necessarie per il ritrovamento dell’uomo, con un massiccio intervento di uomini e mezzi.

In campo ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini della forestale, la polizia municipale, la protezione civile e diversi volontari. Il territorio viene in queste ore battuto palmo a palmo anche dall’alto dagli elicotteri della polizia e le ricerche si focalizzano nella zona di contrada Cicala, nei pressi della statale 113.

Le ricerche si concentrano in contrada Cicala

Da quella zona l’uomo avrebbe contattato la moglie poco prima di sparire, dicendole di avere perso l’orientamento in aperta campagna. Grazie a quella telefonata è stato possibile individuare l’area in cui l’anziano si trovava, ma finora ogni tentativo di rintracciarlo è caduto nel vuoto e l’ansia in paese cresce.

L’appello del primo cittadino

“Un uomo di origini marocchine, che spesso svolgeva il ruolo di parcheggiatore al cimitero, è scomparso da ieri – è l’appello del primo cittadino sulla sua pagina Facebook -. Si è allontanato con la sua bicicletta e da quel momento non si hanno più sue notizie. Chiediamo a tutti di prestare attenzione e di aiutarci a cercarlo”

“Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse informazioni utili – prosegue Rao – vi invitiamo a contattare immediatamente le autorità o a scrivere qui o su Messenger. Ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. Uniamo le forze per portare questa persona a casa sana e salva”.

Un mese fa un altro uomo era scomparso in provincia di Palermo. La vicenda ha avuto un epilogo tragico: Salvatore Domenico Barone, 54 anni, non era rientrato a casa ed poi stato trovato senza vita alla foce del fiume San Leonardo tra Trabia e Termini Imerese. L’uomo, che nella vita faceva il pescatore, probabilmente è stato colto da malore ed è deceduto.