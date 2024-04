Partito democratico, da Catania parte il “piano industriale per l’Italia”

Il programma dei lavori

CATANIA – Una giornata di studio, confronto e proposte per lo sviluppo e la crescita economica del Paese e della Sicilia, in particolare. Si intitola infatti “Impresa domani: un piano industriale per l’Italia” l’iniziativa organizzata dal Partito Democratico che si terrà domani, a partire dalle 9:30, all’Isola Catania, in piazza Cardinale Pappalardo 25, nel capoluogo etneo.

Il piano industriale per l’Italia

E’ fitto il programma dei lavori – 3 i tavoli tematici – che, dopo il saluto di benvenuto da parte della segretaria provinciale del PD di Catania, Maria Grazia Leone, saranno introdotti da Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; Stefano Arnaldi, responsabile Innovazione del PD, Antonio Misiani, responsabile Imprese del PD e Peppe Provenzano, responsabile Esteri del PD.

La relazione introduttiva è affidata al senatore Antonio Nicita, vice capogruppo del PD al Senato.

Il piano industriale per l’Italia: perché Catania?

“Siamo felici che la scelta del PD nazionale sia Catania – spiega il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – per ospitare questo prestigioso evento sul rilancio industriale. La nostra economia non può basarsi infatti soltanto sull’edilizia. E’ necessario, per avere una vera crescita, diversificare lo sviluppo industriale in particolare in Sicilia, dopo quanto accaduto ad esempio a Termini Imerese e in altre aree industriali come Gela, Priolo e Milazzo. Sarà un momento di idee e proposte con deputati e relatori di assoluto prestigio e competenza”.

Ecco il programma

Ore 10:15 – “Legislazione e iA, a che punto siamo?” con: Brando Benifei, capo delegazione PD al Parlamento europeo; Anna Ascani, vice presidente della Camera dei deputati; Lorenzo Basso, vice presidente della commissione Innovazione tecnologica, al Senato.

Ore 11 – “Ricerca, connessioni e ecosistemi innovativi” con: Sanzio Bassini, direttore dipartimento High Performance Computing, Cineca; Viviana D’Alto, direttrice delle attività di Artificial Intelligence SW & Tools, St Microelectronics; Fabio Panunzio Capitani, chief business development officer, Sparkle; Angelo Ferraro, consigliere Innovup; Laura Di Raimondo, direttore generale Asstel; Lorenzo Repetti, direttore politico, Confederazione europea dei sindacati.

Modera: Marco Bani. Conclusioni: Andrea Orlando, deputato PD e componente della commissione Attività produttive.

Ore 12:15 – “Dati, intelligence territorio: ostacoli e opportunità per le imprese italiane” con: Diego Ciulli, responsabile affari istituzionali, Google; Angelo Mazzetti, responsabile affari istituzionali, Meta; Francesca Bitondo, responsabile affari istituzionali, Microsoft; Eleonora Faina, direttore generale Anitec; Sandro Bicocchi, PWC.

Modera Fabrizio Gea. Conclusioni: Andrea Casu, deputato e componente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.