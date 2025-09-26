Partnership Comune-Fondazione Studio Rizoma per il teatro Garibaldi

Lagalla: "Creiamo un polo culturale"

PALERMO – Riqualificazione e contestuale riapertura del Teatro Garibaldi di Palermo, nel quartiere della Kalsa. Questa la sintesi di un atto di indirizzo approvato oggi dalla Giunta comunale che dà il via libera ad un partenariato tra il Comune di Palermo e la Fondazione Studio Rizoma.

L’intesa per il teatro Garibaldi

L’accordo – presentato dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella e che adesso dovrà essere approvato dal consiglio comunale – avrà una durata di otto anni con la Fondazione che si farà carico dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, del giardino interno, degli spazi esterni, oltre che dell’apertura di un bookshop con caffetteria.

Lagalla: “Creiamo un polo culturale”

La stessa – in partnership con l’amministrazione comunale – garantirà anche la gestione culturale del teatro. “Il nostro obiettivo – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – è quello di creare attraverso il teatro un polo culturale baricentrico e inclusivo, all’interno di un’area storicamente significativa e complessa come la Kalsa che, certamente, contribuirà anche alla rigenerazione urbana e culturale del centro storico di Palermo. La firma dell’accordo – ha continuato il sindaco di Palermo – permetterà quindi al teatro Garibaldi di vivere una nuova vita, non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio vivo di cultura e partecipazione, rinnovando il dialogo con il mondo culturale e con le tante associazioni che animano la nostra città, in una visione condivisa che punta alla valorizzazione del patrimonio e al rilancio del centro storico”.

Cannella ha aggiunto: “Restituiamo alla città uno spazio per troppo tempo negato che amplificherà lo sviluppo culturale. Le attività che si svolgeranno all’interno saranno espressione di un dialogo aperto con le realtà associative cittadine, con una condivisione delle scelte strategiche tra Amministrazione comunale e Fondazione Studio Rizoma”.