Passalacqua Ragusa, il 25 agosto la presentazione della squadra

Mercoledì 23 agosto alle ore 19,00 al PalaPadua avrà ufficialmente inizio la stagione 2023/2024 della squadra di coach Lardo

RAGUSA – Avrà ufficialmente inizio mercoledì 23 agosto alle ore 19,00 al PalaPadua la stagione 2023/2024 della Passalacqua Ragusa. Agli ordini di Lino Lardo si ritroverà la quasi totalità delle giocatrici della prima squadra, ad eccezione di Laura Spreafico e Oderah Chidom, il cui arrivo è previsto rispettivamente per il 26 e il 29 agosto. Al primo allenamento saranno dunque presenti le playmaker Jasmine Thomas e Ilaria Milazzo, le esterne Silvia Pastrello, Laura Juskaite e Josephine Di Fine, le lunghe Matea Nikolic, Maria Miccoli e Ivana Jakubcova. Insieme a loro, le giovani che prenderanno parte al campionato di Serie B: Federica Mazza, Laura Gatti, Elena Mallo, Elisabetta Salice, Claudia Chessari, Federica Terrone e Melaine Olodo.

Intanto, per venerdì 25 agosto è in programma la presentazione ufficiale della squadra, alla stampa e alla città. L’appuntamento si terrà al Bam di Ragusa, che sarà uno dei nuovi sponsor della prossima stagione, alle ore 19,00. Il 15 e 16 settembre, sempre al PalaPadua di Ragusa, sarà quindi di scena l’ottava edizione del memorial Francesco Passalacqua, in cui la formazione biancoverde di coach Lino Lardo sarà opposta alla Dinamo Sassari in un doppio confronto, mentre la settimana dopo Milazzo e compagne saranno impegnate ad Agropoli in un quadrangolare con Campobasso, Roma e Battipaglia.