Paternò, furgone di migranti in fiamme: indagano i Carabinieri

Il rogo in piazza Nino La Russa

CATANIA – A Paternò, la notte scorsa, un altro furgone, utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli stranieri, è andato in fiamme. Il mezzo era sostato in piazza Nino La Russa. È andato completamente distrutto nella parte del motore e della cabina. Ad intervenire per spegnere le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Le indagini

Non è chiara la causa del rogo che quindi può essere addebitata o a fattori accidentali o ad un’eventuale azione dolosa. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia. In piazza Nino La Russa sono diversi i mezzi in sosta solitamente utilizzati per trasportare gli stranieri nelle campagne.

Due notti fa ad essere interessato dalle fiamme e a rimanere danneggiato era stato un altro mezzo che era in sosta nei pressi della baraccopoli di Ciappe Bianche.