L'uomo è stato traportato in elisoccorso verso l'ospedale

PATERNÒ (CATANIA) – Grave incidente stradale in contrada Gianferrante a Paternò. A rimanere ferito, un centauro 47enne di Biancavilla, che faceva parte di un gruppo composto da altri motociclisti.

Il malcapitato avrebbe perso il controllo del mezzo mentre era impegnato nell’affrontare una curva. È finito contro la recinzione di un terreno privato e per poi terminare la propria corsa fra gli alberi del terreno stesso. Sono stati i presenti ad allertare i soccorsi.

Sul posto è intervenuto dapprima il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrano in una zona non distante dal luogo dell’incidente.

Intervento dell’elisoccorso

Il motociclista è stato posizionato all’interno del velivolo e trasportato in codice rosso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per essere sottoposto a tutti gli esami clinici necessari e quindi alle cure del caso. Ad intervenire per effettuare i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.