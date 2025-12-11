Il protagonista è un 35enne, era in via della Montagna

PATERNO’ (CATANIA) – Era fermo in macchina a parlare con alcune ragazze, ma in un marsupio trasportava un coltello a scatto di 23 centimetri, di cui dieci di lama. Per questo i carabinieri della compagnia di Paternò hanno denunciato a piede libero un 35enne. L’accusa è porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai militari, erano quasi le 23 quando una pattuglia lo ha notato in via della Montagna. Era all’interno di un’auto in sosta, guardingo, intento a parlare con alcune ragazze. L’atteggiamento sospetto e il luogo appartato hanno indotto i militari a procedere a un controllo.

Dopo l’identificazione, i Carabinieri hanno avviato una perquisizione e, nell’utilitaria hanno recuperato il coltello, tipo “butterfly” in acciaio. Era in un marsupio che era stato nascosto sul pianale posteriore del veicolo.

L’oggetto è stato ovviamente sequestrato. E, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per il 35enne è scattata la denuncia alla Procura di Catania.