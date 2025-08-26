Paternò, quarta rapina a mano armata alla stessa attività

Indagano i carabinieri

PATERNÒ (CATANIA) – Rapina a mano armata ieri, intorno alle 20 (l’orario di chiusura), ai danni dell’esercizio commerciale “Acqua & Sapone” di via G.B. Nicolosi. Ad agire, sembrerebbe un solo malvivente. Un uomo che, con il volto travisato e una pistola in mano, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire via.

Non è chiaro se all’esterno vi fosse o meno un complice. Allertati, i carabinieri sono giunti poco dopo sul posto, per l’avvio delle indagini che si avvalgono di diversi testimoni e della visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Il negozio non è nuovo, purtroppo, ad episodi del genere. Solo nello scorso anno è stato preso di mira ben tre volte. La mattina del 12 marzo, quando ad agire è stato un uomo con il volto travisato e armato di coltello. La sera dell’8 aprile, ad orario di chiusura, ad agire sempre un malvivente armato. E la sera del 3 settembre, sempre ad orario di chiusura, quando ad agire è stato sempre un rapinatore armato apparentemente solitario.

Ad indagare, come detto, sono i carabinieri della vicina Compagnia.