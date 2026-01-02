Paternò e Trecastagni: due incidenti e quattro feriti

L'arrivo dei soccorritori sul posto

CATANIA – Incidente stradale autonomo lungo la SP 229 in territorio di Paternò. Un giovane di Biancavilla, che procedeva in direzione Santa Maria di Licodia, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, una Mercedes Classe A, andando a sbattere violentemente contro il muretto laterale che delimita la strada. Finendo poi con le ruote in aria.

Per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Paternò.

Trecastagni, scontro fra due auto: tre feriti

A Trecastagni, invece, scontro fra due auto fra le vie Pio La Torre e Muri Antichi. Coinvolte una Chevrolet Cruze con a bordo un ragazzo e una ragazza ed una Citroen C1 con alla guida un giovane. Tutti e tre sono rimasti feriti. Soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, per effettuare i rilievi dell’incidente, è intervenuta la Polizia Locale di Trecastagni.