Paternò, violento incidente: due feriti e tanta paura

Coinvolte due auto e una moto

IN VIA CAMPANIA

PATERNÒ (CATANIA) – Tanta paura per un incidente accaduto questa mattina in via Campania a Paternò. Uno scontro tra due vetture ed una moto di grossa cilindrata ha provocato due feriti ma avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Il centauro e la donna alla guida di una delle due auto sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate. Nell’impatto, sono state danneggiati anche diversi messi che si trovavano parcheggiati lungo la carreggiata.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.