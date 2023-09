Patti, sequestrata un’ambulanza senza revisione né autorizzazione

Le verifiche della polizia stradale

PATTI (MESSINA) – nessuna revisione, nessuna autorizzazione al trasporto dei pazienti. Questo il quadro emerso a Patti, in provincia di Messina, al termine dei controlli della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto su un’ambulanza.

Le irregolarità scoperte

Le verifiche sono partite da una serie di segnalazioni. Lo stop al mezzo e i controlli vicino all’ospedale di Patti. I controlli hanno portato a scoprire che l’ambulanza non era in regola con la documentazione prevista dalle norme per quel tipo di servizio, né con la consueta revisione. Gli accertamenti successivi condotti al Comune di Patti e presso l’Azienda sanitaria provinciale di Messina hanno fatto emergere, oltre alla mancanza della revisione, come anche la società proprietaria dell’ambulanza non fosse in possesso dei requisiti di legge per effettuare i trasporti sanitari.