Patti, bimbo di 11 anni arriva morto in ospedale: la procura apre un’inchiesta

Il piccolo era originario di Brolo. Disposta l'autopsia

PATTI – La Procura di Patti ha aperto una inchiesta sulla morte di un bambino di undici anni, arrivato questa mattina, già morto, in ospedale a Patti. A portare il piccolo, originario di Brolo, che soffriva di gravi patologie dalla nascita, è stato il padre.

C’era un provvedimento del Tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva disposto il ricovero del bambino per le cure del caso, ma non è chiaro perchè non era stato ottemperato. La salma del bimbo di 11 anni è stata trattenuta per l’eventuale autopsia.