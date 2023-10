Patto trimestrale anti-inflazione, in Sicilia oltre 1500 adesioni: l’elenco

Le attività commerciali coinvolte

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono oltre 1.500 gli esercizi commerciali in Sicilia che hanno aderito al patto trimestrale anti-inflazione del governo Meloni. Sul sito del ministero delle imprese e del made in Italy si può consultare l’elenco completo provincia per provincia.

Numeri e cifre

La quota maggiore nella provincia di Palermo, oltre 350 discount. Seguono le province di Messina con 246 negozi e Catania con 236. A Caltanissetta hanno aderito 78 attività commerciali. A proporre il paniere con i generi alimentari a prezzi più bassi sono diversi gruppi: Conad, Coop, FederDistribuzione, Federfarma, Confcommercio, Fnpi, Assofarm.