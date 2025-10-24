Paura a Brancaccio: incendio in via Conte Federico, 10 famiglie evacuate

In azione quattro squadre dei vigili del fuoco

PALERMO – Momenti di paura nel quartiere Brancaccio a Palermo, per un incendio divampato nella notte. Quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute in via Conte Federico, dove le fiamme hanno completamente devastato una struttura di metallo che si trovava all’esterno di un appartamento al piano terra.

Attrezzi e mobili distrutti

Al suo interno si trovavano mobili e attrezzi che nel giro di pochi minuti sono stati avvolti dalle fiamme e sono andati distrutti. Il fumo ha invaso la strada, ma i vigili del fuoco hanno evitato che il rogo si propagasse ulteriormente.

Palazzo evacuato

Per precauzione e per intervenire in sicurezza, il palazzo in cui si è verificato l’incendio è stato evacuato: dieci le famiglie che hanno dovuto lasciare momentaneamente la propria abitazione per evitare ogni rischio. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico, i residenti sono rimasti in strada fino al termine delle operazioni di spegnimento.

Le indagini

In base a quanto accertato, non si sono registrati feriti, nessuno è rimasto intossicato. Ancora poco chiare le cause che hanno provocato il rogo, non si esclude la matrice dolosa. Le indagini sono in corso.

Il rogo a Monreale

I primi di ottobre un uomo ha perso la vita in un incendio che si è invece verificato a Monreale, nel Palermitano. Francesco Puleo, 53 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Nilde Iotti, durante le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.