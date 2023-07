Paura a Favara, esplode bombola del gas sul balcone: nessun ferito

A provocare l'esplosione potrebbe essere stato il caldo estremo

FAVARA (AG) – Una bombola del gas è esplosa sul balcone di un’abitazione in via Giovanni XXIII, a Favara. Il boato ha spaventato i residenti del quartiere, ma anche chi si trovava a distanza.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche perché in quel momento sul balcone dell’appartamento, abitato da una donna, non c’era nessuno per via delle temperature proibitive.

Potrebbe essere stato proprio il caldo estremo a provocare l’esplosione della bombola di gas domestico. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.