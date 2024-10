Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme

ENNA – Un’auto prende fuoco in autostrada, nella A19 Palermo-Catania. Fortunatamente le persone che si trovavano all’interno sono riuscite a uscire dal veicolo in tempo, prima di rischiare di essere avvolte dalla fiamme. L’incidente è avvenuto oggi alle 13 in direzione di Palermo, tra l’area di servizio di Sacchitello Nord e lo svincolo di Enna.

Sul posto una squadra del comando provinciale di Enna dei Vigili del fuoco. Sulle cause sono in corso gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti né problemi per la viabilità. Sul posto anche la polstrada.

