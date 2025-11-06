Sull'auto c'era solo una persona, portata d'urgenza all'ospedale Sant'Elia

CALTANISSETTA – Serata di paura sull’autostrada A19. Attorno alle 21.45 i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna fanno sapere di essere intervenuti per un incidente stradale. E’ avvenuto più precisamente al km 104, in direzione Catania, quasi all’altezza di Caltanissetta.

Per cause ancora da accertare, un’autovettura si è ribaltata, finendo la sua corsa sulla carreggiata. Alla guida del mezzo c’era una sola persona, che è rimasta ferita nell’impatto: il conducente è stato trasportato dal 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Attualmente non sono note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità e per compiere i rilievi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona dell’intervento.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA