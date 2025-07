Paura nel Michigan, undici persone ferite all’interno del supermercato

L'aggressore è stato fermato

Paura e terrore all’interno di un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan. Almeno undici persone sono state accoltellate. Le autorità locali hanno confermato che l’aggressore, un 42enne residente nello stato, è stato arrestato.

Secondo quanto riferito in conferenza stampa dal capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, si è trattato di un attacco del tutto casuale: “Si tratta di atti compiuti a caso”, ha dichiarato. “Le vittime non erano state prese di mira in anticipo”.

L’uomo avrebbe agito con un coltello pieghevole colpendo undici persone, sei uomini e cinque donne. Ha seminato il panico tra gli scaffali del supermercato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 luglio.

L’aggressione, spiegano dalla polizia, è iniziata nei pressi delle casse e poi è proseguita nel resto del punto vendita.

Il Munson Medical Center ha fatto sapere che sei dei feriti si trovano in condizioni critiche, mentre altri cinque versano in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Almeno tre persone sono già state sottoposte a intervento chirurgico.

