Paura sull’autostrada Palermo-Mazara: pullman di due piani in fiamme

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale

TRAPANI – Pullman a fuoco sull’autostrada Palermo-Mazara. E’ successo poco prima dello svincolo di Segesta, nel Trapanese. In fiamme un autobus a due piani della linea regionale che stava percorrendo la carreggiata in direzione di Trapani con diversi passeggeri a bordo.

L’incendio poco prima della galleria

Le fiamme sono divampate improvvisamente, poco prima che il mezzo entrasse in galleria. Un’alta colonna di fumo nero, visibile da più punti dell’arteria autostradale, ha fatto scattare l’alalrme anche tra gli automobilisti che percorrevano l’A29 in direzione opposta.

I soccorsi

A quel punto il conducente si è fermato e ha chiesto l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza il mezzo. Il traffico risulta fortemente rallentato e si sono formate lunghissime colonne d’auto in direzione Mazara del Vallo.

Carreggiate chiuse e traffico in tile

Entrambe le carreggiate sono state chiuse per permettere le operazioni di soccorso. I mezzi vengono deviati ad Alcamo Ovest in direzione Trapani e a Calatafimi Segesta in direzione Palermo.

Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della polizia stradale. In fase di accertamento le cause che hanno provocato le fiamme. Non si registrano feriti, i passeggeri saranno trasferiti su un altro mezzo per proseguire il viaggio.