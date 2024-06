Pd, Barbagallo convoca la segreteria. L’accusa: “Un balzo indietro”

Ancora tensioni nel Partito Democratco

PALERMO- Neanche il tempo di sorridere per l’ottimo risultato nazionale del Pd che, anzi, diventa un atto d’accusa in Sicilia. Il Partito Democratico isolano esce dalle elezioni europee in preda a fortissime tensioni. Se Elly Schlein festeggia, il segretario siciliano del partito, Anthony Barbagallo, ha più di un motivo di preoccupazione.

Proprio Barbagallo ha convocato la segreteria regionale, per giovedì prossimo, a Palermo. “Mi aspetto che il segretario Barbagallo convochi al più presto la direzione regionale”, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del partito.

E incalza: “Il voto ci consegna una riflessione profonda su quanto è successo. E non si può non partire dal forte balzo indietro del Pd siciliano rispetto al Pd nazionale”. Ballano circa dieci punti, il segretario regionale ‘rischia’ di indossare gli scomodi panni dell’imputato politico.

Già Antonello Cracolici, mica uno di passaggio, aveva tuonato: “Il partito siciliano presenta una battuta d’arresto che ci deve portare a discutere su come siamo organizzati”. No, non c’è pace per il Pd.