Pd, Barbagallo e Leone: “Vicini ad Abramo, abbracciamo la sua scelta”

L'intervento dei dem: "Il fronte progressista va avanti".

Catania – “In politica come nella vita esistono gli imprevisti, gli attimi che cambiano le cose e che restituiscono, immediatamente, il giusto valore alle cose. In questi momenti bisogna avere l’accortezza della sobrietà. Siamo vicini ad Emiliano, comprendiamo e abbracciamo la sua scelta”. Lo dichiarano il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, e la segretaria provinciale dei democratici, Maria Grazia Leone commentando la decisione di Emiliano Abramo di rinunciare alla candidatura.

“L’unica cosa che possiamo dire, nel rispetto della situazione, è che il fronte progressista resta compatto e ha messo a disposizione della città una volontà condivisa e soprattutto un programma. Un patrimonio – concludono Barbagallo e Leone – che non possiamo permetterci di sprecare, attorno a cui sono sorte aspettative che non intendiamo deludere”.