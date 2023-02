Pd: Bonaccini vince a Siracusa, secondo posto per Schlein

Ecco il verdetto degli iscritti.

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Pd: Stefano Bonaccini si aggiudica il duello di Siracusa. Il presidente della Regione Emilia Romagna, sostenuto dal deputato regionale Tiziano Spada e dal senatore Antonio Nicita, ha totalizzato 659 voti pari al 51,81%. Segue Elly Schlein (che tra i suoi sostenitori siracusani può annoverare l’ex deputato Bruno Marziano) con 577 preferenze pari al 45,36%. Al terzo posto si piazza Paola De Micheli con 30 voti (2,3%).

Chiude la classifica Gianni Cuperlo con sei preferenze (0,47%). Questo il verdetto degli iscritti. Domenica si giocherà il secondo tempo della partita congressuale ai gazebo (con il ballottaggio tra Bonaccini e Schlein) dove non sarà necessario avere la tessera dei dem in tasca per scegliere il segretario nazionale.