Segreteria Pd, Siracusano: “Un partito chiuso e autoreferenziale”

L'intervento del candidato: "Buon lavoro a Pappalardo"

CATANIA – All’indomani dell’elezione di Giuseppe Pappalardo a segretario provinciale del Partito Democratico arriva la dichiarazione di Francesco Siracusano, candidato sconfitto nell’elezione, il quale traccia un quadro critico dello stato di salute del partito etneo. Congratulandosi con il vincitore e augurandogli buon lavoro, Siracusano sottolinea che i toni aspri e le “cadute di stile” sono elementi intrinseci alla dialettica interna ma non nasconde la sua profonda delusione.

Il candidato afferma di aver accettato la sfida della candidatura consapevole di “non avere alcuna possibilità di essere eletto”, spinto dalla necessità di garantire una “voce dissonante” rispetto a quella che definisce una “disastrosa gestione del PD nella provincia di Catania”. Il suo percorso congressuale, conclude, gli ha permesso di constatare direttamente le problematiche di un partito che ritiene “chiuso in se stesso” e “autoreferenziale”.

La dichiarazione integrale

“Ho già chiamato Giuseppe Pappalardo facendogli i complimenti per l’elezione e augurandogli buon lavoro. I toni aspri e le cadute di stile fanno parte del confronto e della dialettica interna ad una comunità. Sapevo, candidandomi, di non avere alcuna possibilità di essere eletto, ma ho accettato la sfida proprio per garantire la presenza di una voce dissonante rispetto alla disastrosa gestione del PD nella provincia di Catania”.

“Ho potuto costatare direttamente nel corso del congresso lo stato di salute del partito: chiuso in se stesso, autoreferenziale, con una classe dirigente esclusivamente preoccupata di gestire e conservare piccole posizioni di potere. I partiti devono appartenere ai cittadini e non ad un ristretto numero di soggetti”.

“La mia è stata una scelta dettata dalla coerenza e dall’impegno di sempre verso un modello partecipato di politica. Questo PD non è il mio modello e purtroppo non lo è soprattutto per i tantissimi elettori di sinistra che in questi anni hanno deciso di votare altro. Resto un iscritto al partito e continuerò a intristirmi guardando il suo declino.”

