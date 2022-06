PD, due posti per tre contendenti: decideranno i gazebo

Si vota domenica dalle 8 alle 21.

ENNA – Il Pd ennese domenica individuerà i due candidati in corsa alle regionali nella lista del partito attraverso le primarie. In assenza di un accordo tra le varie anime del partito saranno gli elettori a decidere. Due i posti in palio per la corsa all’assemblea regionale siciliana. Una sfida all’ultimo voto per i dem ennesi che in assenza di una quadra si affideranno ai gazebo.

I candidati

Tre i nomi in corsa: il sindaco di Troina Fabio Venezia, l’ex sindaco di Piazza Armerina Filippo Miroddi (volto noto della galassia socialista) e Giuseppe Arena storico ex primo cittadino di Centuripe (sostenuto dall’ex senatore Mirello Crisafulli). Le consultazioni si svolgeranno il 26 giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 21:00.