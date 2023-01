Pd, è scontro sulla data del voto delle primarie

Intanto nel centrodestra oggi l'incontro della premier Meloni con il presidente del Ppe Manfred Weber

1' DI LETTURA

Scontro nel Pd per la data in cui svolgere le primarie di partito. Secondo ambienti di partito, i candidati alla segreteria avrebbero trovato una intesa di massima sul 26 febbraio. L’accordo dovrebbe però passare per la direzione del partito la prossima settimana. Il segretario Letta vuole invece confermare il 19 febbraio.

Intanto nel centrodestra si registra l’incontro della premier Meloni con il presidente del Ppe Manfred Weber a Palazzo Chigi. L’esponente del Partito Popolare Europeo ha avuto un colloquio anche con il leader di Fi, Silvio Berlusconi, e con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani