Pd, nasce ‘Alveare 2025’, una nuova area politica tra i dem di Sicilia

La presentazione

PALERMO – C’è una nuova area politica nel Pd siciliano: ‘Alveare Pd 2025’. La presentazione si è tenuta nella Sala Convegni dell’Hotel Best Western Ai Cavalieri di Palermo). “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rilanciare la partecipazione democratica e di rimettere al centro il ruolo attivo dei cittadini nella vita politica delle comunità locali”, dicono dal coordinamento di Alveare pd 2025.

E ancora: “Il progetto intende creare uno spazio di confronto aperto, inclusivo e plurale, capace di coinvolgere donne e uomini che desiderano contribuire al rinnovamento del Pd e alla crescita politica del territorio. La Carta dei Diritti Umani sarà il manifesto valoriale dell’iniziativa, a testimonianza di un impegno fondato su diritti, uguaglianza e responsabilità sociale”.

Tra i promotori di Alveare Pd 2025 figurano personalità provenienti dal mondo politico, accademico e associativo, tra i quali: Filippo Marciante, già presidente della Commissione di garanzia del Pd Sicilia; Gaetano Di Mino, docente universitario e componente della segreteria provinciale Pd Palermo; Pietro Brancato, membro del Consiglio nazionale di Garanzia del Sunia; Gabriella Tutone, componente dell’Osservatorio sul diritto di famiglia e del Pool antiviolenza e della legalità; Francesco Di Blasi, docente universitario e ricercatore del Cnr; Francesco Munda, dirigente del Pd di Caltanissetta; Walther Muratori, dirigente Pd Sciacca e Agrigento .

Accanto a loro, numerosi amministratori e militanti del territorio. Tra i presenti alla presentazione il deputato europeo Giuseppe Lupo e quello regionale Mario Giambona