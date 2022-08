Pd nel caos, Villari: “Ritiro la mia candidatura”

Lo strappo al vertice.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Quanto è avvenuto in queste ore è il risultato di una gestione da parte del segretario Regionale personalistica e in assenza di collegialità”. Angelo Villari, segretario provinciale del Pd, straccia la candidatura dopo il tira-e-molla sugli “impresentabili” e lo fa mentre il campo progressista siciliano implode.

“Da Segretario di Catania, seconda città della Sicilia, apprendo solo dalla stampa quanto è avvenuto, che ha mortificato le strutture provinciale e tutto il gruppo dirigente siciliano. L’intera comunità politica Regionale e’ stata lasciata all’oscuro in queste ore con continui rinvii degli organi del partito”.

E ancora: “Da giorni sono sulla stampa per una incadidabilita’ inesistente, priva di fondamento giuridico, senza alcuna solidarietà politica. Sono io oggi che in questo fallimento ritiro la mia disponibilità a candidarmi in un partito che partendo dal “campo largo” e si è ridotto alla totale irrilevanza politica. Spero che anche il segretario regionale, a questo punto, abbia il coraggio di ritirare la sua candidatura al parlamento nazionale, perché la nostra comunità non capirebbe un tale premio”.