Pd Sicilia, 1.331 donne a conferenza nazionale democratiche

Sicilia al quarto posto

PALERMO – “Un risultato eccellente, quello ottenuto dal Pd siciliano, riguardo al percorso per il rinnovo della Conferenza nazionale delle Democratiche. Al termine della campagna di adesione, che si è chiusa il 31 gennaio, in Sicilia sono state raccolte 1331 iscritte. Un dato che piazza la Sicilia al quarto posto dopo Campania, Toscana e Lazio, precedendo anche regioni come Emilia Romagna e Lombardia”. E’ quanto si legge in una nota del Pd. Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, afferma: “E’ un risultato davvero importante per il Pd siciliano che conferma la sua vivacità grazie ad una partecipazione straordinaria e molto omogenea in tutte e nove le province. E’ un dato che testimonia la voglia di esserci del partito siciliano ed in cui è evidente la trazione femminile e femminista, anche in vista del prossimo appuntamento con le elezioni europee”.

“L’entusiasmo e il lavoro capillare delle Democratiche siciliane in tutti i territori ha superato ogni aspettativa. Questo dato – dice Milena Gentile (nella foto), responsabile del dipartimento regionale Pari opportunità e politiche di genere del Pd Sicilia e referente regionale per la costituzione della Conferenza nazionale delle Democratiche – ci carica di responsabilità, soprattutto nei confronti delle numerose iscritte non organiche al Pd che hanno scelto di dare fiducia a questo luogo autonomo, scommettendo sulla ricchezza delle donne e sulla loro capacità di approdare a proposte politiche incisive e inclusive delle diverse sensibilità femminili e femministe. Con questa adesione di massa – aggiunge – le donne hanno anche dimostrato di essere consapevoli che è giunto il tempo per la costituzione della Conferenza regionale, per la quale si è tanto battuta la nostra compianta Angela Bottari”.

“Con la chiusura della campagna di adesioni termina – spiega Teresa Piccione, componente della Commissione nazionale di garanzia – la prima tappa del percorso di rinnovamento della Conferenza nazionale. Entro il 10 febbraio dovranno essere formalizzate le candidature a Portavoce nazionale e poi dal 16 febbraio al 3 marzo si terranno le assemblee regionali per eleggere le delegate collegate alle piattaforme. Il 9 marzo, infine – conclude – sarà eletta a Roma la nuova portavoce”.