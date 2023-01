Pd, Venuti: “È da sempre la casa dei riformisti italiani”

Le parole del segretario dei Dem trapanesi

TRAPANI – “Il Partito democratico è stato, è e sarà la casa dei riformisti italiani”. Così il segretario provinciale del Partito democratico di Trapani, Domenico Venuti, nel suo intervento a ‘Energia Popolare per il Pd e per l’Italia’, l’iniziativa di Milano a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario Dem.

Venuti, che ha fatto parte della delegazione siciliana e trapanese presenti a Milano, ha portato la voce dei Democratici dell’Isola: “La spinta che serve al Paese va cercata attraverso le riforme e il Pd punta a essere un punto di riferimento in questa sfida con la guida di Stefano Bonaccini”, ha aggiunto. Dopo avere ricordato l’impegno dei sindaci del Pd, “coordinati dal grande lavoro del sindaco di Pesaro Matteo Ricci”, Venuti, che amministra il Comune di Salemi, ha ringraziato ancora una volta magistrati e forze dell’ordine per l’arresto di Matteo Messina Denaro sottolineando infine l’importanza per la Sicilia di “investire nelle sue bellezze e ottenere, in questo modo, uno sviluppo sano e sostenibile. Lo Stato – ha concluso – ha il dovere di accompagnare la voglia di riscatto del nostro territorio”.