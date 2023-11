Pensioni dei medici, il governo prova la mediazione

Le indiscrezioni dal ministero

1' DI LETTURA

ROMA- Il ministro del Lavoro Marina Calderone, apprende l’ANSA, sta valutando alcune soluzioni “per andare incontro alle comprensibili rivendicazioni dei medici” in merito alle pensioni e definire “nei prossimi giorni” l’intervento più opportuno.

Tra le ipotesi ci sarebbe tanto la revisione delle aliquote solo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente e non anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, quanto il differimento dell’entrata in vigore della norma, inserita in legge di Bilancio.