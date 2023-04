“Per andare oltre, bisogna essere liberi nell’animo” è il mantra del candidato sindaco al Comune di Valverde, Rosario Scandurra.

Rosario Scandurra

Ma chi è Rosario Scandurra? Valverdese doc, papà di tre bellissime bambine, imprenditore lungimirante nell’ambito della ristorazione. La sua passione per la politica l’ha ereditato da suo papà Angelo, il sindaco-poeta. Già in passato è stato consigliere comunale a Valverde, schierandosi in prima linea per battaglie sociali.

Scandurra decide di scommettersi per la sua cittadina e il 9 ottobre del 2020 fonda il Movimento Valverde ‘Oltre’ con l’obiettivo di portare energia nuova e ottimista all’interno di una nuova compagine, cercando di portare nuova linfa al territorio attraverso la politica del fare. Sin da subito, si schiera insieme al Movimento a fianco dei gestori di bar e ristoranti, stremati dalla crisi determinata dalle restrizioni del Covid, facendosi portavoce degli appelli alla politica locale e nazionale.

Il candidato sindaco crede che la politica sia al servizio dei cittadini, delle loro esigenze e delle loro aspirazioni, è un’opportunità per costruire un futuro migliore, sostenibile e inclusivo. Sulla base di ciò presenta il suo programma elettorale grazie a un confronto e a un dialogo continuo con la comunità locale, individuando le sfide e le opportunità del territorio.

Rosario Scandurra dichiara: “Siamo consapevoli che le sfide sono molte: dalla promozione dello sviluppo economico alla tutela dell’ambiente e della natura, dalla garanzia dei servizi pubblici alla sicurezza dei cittadini. Per questo, abbiamo costruito un programma che risponde alle esigenze del presente, ma che guarda con lungimiranza al futuro. Scendo in campo perché credo nella mia città, dove sono cresciuto e ho un dovere morale nei confronti delle mie figlie e di tutti coloro che risiedono a Valverde. Per questo motivo, mi impegno io in prima persona, e poi, con tutta la squadra, a favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del comune, attraverso l’ascolto, il confronto e la condivisione delle idee. Insieme si costruisce un comune più solidale, più giusto, più sostenibile. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze per realizzare questo progetto ambizioso, ma possibile”.

Visionario e ambizioso tutto il suo programma politico insieme alla squadra di “Valverde Oltre” per far ritornare ‘viva’ la città e non un paese ‘dormitorio’. Da far decollare il turismo religioso, grazie al Santuario di Maria Santissima con il suo pellegrinaggio, nei due momenti di maggio e agosto; alla sicurezza sul territorio, con collaborazioni con agenzie private, alla riqualificazione della zona Pep, dei campi sportivi, alle aree di sgambamento per gli animali. Riqualificare e trasforme le opere incompiute che sono sparsi sul territorio valverdese. Non ultima, trasformare i rifiuti in risorsa, così come avviene in molte cittadine europee.

“Io ci credo, insieme si può fare molto e andare Oltre”