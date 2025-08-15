Perchè si festeggia Ferragosto? Origine, storia e significato

Da festa pagana a festa cristiana. Com'è cambiato il Ferragosto nei secoli

Ferragosto si celebra il 15 agosto e affonda le sue radici nell’antica Roma, quando l’imperatore Ottaviano Augusto, nel 18 a.C., istituì le Feriae Augusti (riposo di Augusto), un periodo di stop e festeggiamenti dopo le fatiche dei raccolti estivi.

All’epoca era l’occasione per banchetti, corse di cavalli e celebrazioni dedicate alle divinità come Conso legate alla fertilità e alla natura. Ferragosto veniva festeggiato l’1 agosto e e le celebrazioni si protraevano per diversi giorni, arrivando sino al 15.

Ferragosto, perchè si festeggia e com’è cambiato nei secoli

Con l’avvento del cristianesimo, la data fu associata alla festività dell’Assunzione di Maria, che per i cattolici richiama il momento in cui la madre di Gesù fu accolta in cielo sia con l’anima che con il corpo.

Nel corso dei secoli Ferragosto ha mantenuto la sua natura di giornata di pausa e convivialità, trasformandosi in un momento di vacanza collettiva: dalle gite al mare o in montagna, fino ai pranzi all’aperto con parenti e amici.

Il servizio di treni istituito dal regime fascista

Durante il periodo fascista, la tradizione si arricchì con i “Treni popolari di Ferragosto”, biglietti a prezzo ridotto per permettere a tutti di raggiungere le località di villeggiatura. Oggi resta una delle feste più sentite e attese dell’estate italiana, simbolo di relax, viaggi e ritrovi in compagnia.

Ferragosto in Italia è una sorta di “Capodanno d’estate”, con usi e colori che cambiano da regione a regione, ma che hanno un denominatore comune: stare insieme e mangiare bene. In campagna e in montagna, Ferragosto è sinonimo di grigliate, scampagnate e pranzi chilometrici che cominciano a mezzogiorno e si concludono al tramonto.

In molte località, soprattutto al Sud, si unisce anche la componente religiosa con processioni, feste patronali e spettacoli pirotecnici, mentre nelle grandi città svuotate dal turismo regna un’atmosfera sospesa, quasi surreale.

Ferragosto nel mondo

All’estero, le tradizioni cambiano volto. Ad esempio, in Spagna, il 15 agosto è festeggiato come l’Asunción de la Virgen con celebrazioni religiose e feste popolari, in particolare in Andalusia e nelle Baleari. In Francia, la festa dell’Assunzione è giorno festivo nazionale e in alcune zone rurali si organizzano mercati e fiere agricole.

Il Ferragosto in Germania non è festa ovunque, ma in Baviera e in alcune regioni cattoliche si tengono messe e sagre. In Polonia la data coincide con la Giornata delle Forze Armate e con processioni mariane molto partecipate.

Fuori dall’Europa, le influenze cattoliche si notano soprattutto in America Latina: in paesi come Messico, Argentina e Perù, il 15 agosto è dedicato alla Virgen de la Asunción, con processioni, danze e musica. In Grecia, la data corrisponde alla Dormizione della Vergine Maria, una delle feste religiose più importanti, celebrata con banchetti e raduni familiari che ricordano molto lo spirito italiano.

LEGGI ANCHE: Ferragosto in Sicilia, cosa fare e dove andare: ecco alcune idee