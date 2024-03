Perché usare la modalità aereo in volo? Svelato il vero motivo

La promessa di un futuro dove i passeggeri potranno godere di una connettività senza precedenti

Perché usare la modalità aereo in volo? Nel 2005, la Federal Communications Commission (FCC), ente governativo statunitense per le comunicazioni, aveva aperto la strada verso una svolta significativa: la proposta di revocare il divieto sull’uso dei telefoni con banda 800 MHz durante i voli, a patto che funzionassero a frequenze minime tramite l’uso di pico-celle. Queste piccole antenne, integrate negli aerei, sono progettate per garantire la copertura di aree ristrette, funzionando sia con reti satellitari ad alta quota che con quelle terrestri a bassa quota, similmente a un router Wi-Fi. La Commissione Europea, nel 2022, ha poi stabilito che questa tecnologia potrebbe permettere ai passeggeri di effettuare chiamate e navigare su Internet, inclusa la rete 5G, liberamente durante i voli in Europa.

Modalità aereo in volo: dal divieto dei cellulari al 5G

Nel 2013, Tom Wheeler, neopresidente della FCC, aveva spinto ulteriormente per abolire il divieto sull’uso dei cellulari e sull’abilitazione delle chiamate e dell’uso dei dati in volo, suscitando dibattiti e controversie legate alla convivenza pacifica tra passeggeri. Un esempio notevole di questa tensione è stato il commento del deputato repubblicano Greg Walden, che aveva ironicamente preannunciato l’era di “combattimenti in gabbia a 30mila piedi”. Nonostante le pressioni, anche da parte delle compagnie aeree, la regola di mantenere la modalità aereo è rimasta per prevenire disordini a bordo.

Tuttavia, negli Stati Uniti permane la preoccupazione di possibili interferenze tra la rete 5G e i radioaltimetri degli aerei, strumenti cruciali per la misurazione della distanza dal suolo, soprattutto perché la banda di frequenze 5G (3,7-3,98 GHz) è prossima a quella dei radioaltimetri (4,2-4,4 GHz). Tali interferenze, sebbene improbabili, potrebbero rappresentare un rischio per le procedure di atterraggio in condizioni di scarsa visibilità. In Europa, questa eventualità appare remota, grazie all’uso di frequenze differenti, sotto i 3,8 GHz, con la prospettiva futura di adottare bande ancora più basse per le comunicazioni aeree.

L’evoluzione delle nuove reti

L’evoluzione normativa e tecnologica relativa all’uso dei dispositivi mobili e della rete 5G sugli aerei segna un passo importante verso la modernizzazione dell’esperienza di volo, promettendo un futuro dove i passeggeri potranno godere di una connettività senza precedenti. Le implicazioni di questa transizione, tuttavia, richiedono un attento equilibrio tra innovazione e sicurezza, per garantire che l’avanzamento tecnologico proceda di pari passo con la tutela dei viaggiatori.



