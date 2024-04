Per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare

Tragico impatto nella serata di ieri, domenica 7 aprile, ad Alassio, comune della provincia di Savona. Un ragazzo di 17 anni, originario di Albenga, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi schiantato contro un muro.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sull’Aurelia. Indagini sono in corso da parte degli inquirenti per ricostruire esattamente quanto successo.

Subito dopo l’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per evitare il peggio. Ne è stato dichiarato il decesso sul posto.