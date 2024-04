Pesce conservato male, i Nas denunciano un ristoratore a Ortigia

Chiuso il deposito di alimenti del locale

SIRACUSA – Circa 230 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati a Siracusa in un ristorante di Ortigia. L’attività è dei Carabinieri del capoluogo, svolta in collaborazione con i militari del Nas di Ragusa, che hanno denunciato il rappresentante legale dell’attività commerciale.

I militari dell’Arma hanno anche elevato una sanzione di oltre 8 mila euro e disposto la chiusura del deposito di alimenti del locale. I Carabinieri hanno anche sanzionato per 3.500 euro il titolare di un chiosco dove sono stati sequestrati circa 15 litri di sciroppi concentrati per bevande senza tracciabilità.

