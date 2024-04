Pesce non tracciato e reti illegali: sequestri e multe da parte della guardia costiera

Numerosi i controlli effettuati, elevate sanzioni salate

PALERMO – Reti illegali a bordo di pescherecci. Pesce scaduto dentro le celle frigo e non tracciato. Tutto questo è stato scoperto dai militari della guardia costiera di Palermo durante i controlli scattati a ridosso del 25 aprile.

Nelle acque trapanesi sono stati bloccati due pescherecci che utilizzavano reti da strascico con maglie inferiori a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli attrezzi da pesca sono stati sequestrati e ai comandanti dei motopesca sono state contestate sanzioni amministrative di duemila euro. Sono stati assegnati 5 punti alle licenze di pesca delle unità ed ai rispettivi comandanti. Il pescato, circa 90 chilogrammi, è stato sequestrato e devoluto in beneficienza.

Anche al porto di Terrasini sono strati trovati motopesca con a bordo reti illegali anche per qui sono scattate multe e sequestri. Sono state controllate celle frigo con oltre una tonnellata e mezza di prodotti ittici congelati con la data di scadenza abbondantemente superata. Multe al gestore dello stabilimento e il pesce è stato affidato a una ditta per lo smaltimento.

In un mercato rionale sono stati sequestrati circa 100 chili di pesce non tracciato dato in beneficienza dopo che i veterinari dell’Asp hanno dichiarato che era commestibile. A Termini Imerese, i militati hanno sequestrato a venditori ambulanti abusivi 100 chili di pesce che è stato distrutto perché non fresco. Sono state notificate 6 sanzioni amministrative ad altrettanti soggetti per un totale di 9mila euro.